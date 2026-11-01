Россия продолжит обсуждать урегулирование в Западной Сахаре с Алжиром, Марокко и другими партнёрами после истечения мандата миссии ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тем не менее рассчитываем на продолжение политического урегулирования, которое позволит найти среди разных вариантов ее территориального устройства путь, наиболее оптимальный для местных жителей. Остаёмся в плотном контакте по этой тематике с нашими алжирскими, марокканскими и другими партнёрами», — сказала Захарова.

Дипломат выразила сожаление в связи с упразднением основы присутствия представителей организации в регионе. По её словам, Москва рассчитывает на политическое решение, которое будет отвечать интересам местных жителей.

Мандат Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре истёк 31 октября. Как отметила Захарова, согласия относительно окончательного урегулирования к этому моменту достичь не удалось.

Как отметили в российском ведомстве, США настаивали на резком сокращении полномочий миссии, включая отказ от организации референдума. Москва расценила этот подход как попытку лишить население территории права голоса.

Захарова заявила, что Россия не могла поддержать такие изменения. При этом, по её словам, Вашингтон выступил против сохранения прежнего мандата, поставив миссию на грань ликвидации. В МИД подчеркнули, что поиск политического решения должен продолжаться. Российская сторона остаётся в тесном контакте с региональными партнёрами.

Разногласия вокруг Западной Сахары отражаются и на отношениях других государств региона. Как писал Life.ru 10 сентября, Алжир объявил о разрыве дипломатических связей с ОАЭ, не раскрыв конкретных причин решения.