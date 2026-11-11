Россиянка, получившая ранение во время массовой стрельбы в польском Кракове, находится в стабильном состоянии. Угрозы её жизни нет, а российские дипломаты продолжают поддерживать связь с родственниками пострадавшей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 ноября.

«Наши дипломаты поддерживают связь с родственниками раненой, с медучреждением в Кракове, где она находится. В настоящее время состояние соотечественницы стабильное, угрозы жизни нет», — заявила дипломат.

Вооружённое нападение произошло 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. По сообщениям польских властей, погибли шесть человек, ещё около 15 получили ранения. Среди пострадавших оказалась гражданка России.

Ранее Life.ru сообщал, что посольство России опровергло сведения о гибели россиянки при стрельбе в Кракове. В диппредставительстве уточнили, что женщина получила ранение, но осталась жива. Путаница возникла после публикации данных польского МВД об иностранных гражданах среди погибших и пострадавших. Нападение расследуют польские правоохранительные органы. Прокуратура рассматривает произошедшее как преступление террористического характера.