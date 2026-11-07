Окружной суд Гданьска попросил МИД Польши передать Москве копию иска о здании бывшего российского генконсульства. Польская государственная казна, чьи интересы представляет мэр города, требует передать ей недвижимость. Иск подали ещё в июне.

Комментируя спор в июне, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА «Новости», что Москва предлагает обсудить с Варшавой все накопившиеся вопросы о недвижимости и урегулировать их новым межправительственным соглашением.

Москва считает здание на улице Батория российской госсобственностью и ссылается на соглашение 1951 года о безвозмездном пользовании. В мэрии Гданьска утверждают, что по польскому реестру объект принадлежит государственной казне.

Генконсульство прекратило работу в декабре 2025 года по решению Варшавы. Весной в здании отключили электричество и отопление.

После закрытия генконсульства в Гданьске консульские услуги в Польше остались за отделом российского посольства в Варшаве. В октябре глава польского МИД Радослав Сикорский призвал другие европейские страны тоже закрыть российские консульства и сократить число дипломатов РФ.