Окружной суд Гданьска попросил МИД Польши вручить России копию иска о передаче здания бывшего генконсульства. Как пояснил представитель суда Лукаш Зёла, после вручения суд дождётся ответа российской стороны или истечения срока на его подачу.

Иск подали ещё в июне 2026 года. Передать недвижимость требует польская государственная казна, интересы которой представляет мэр Гданьска. Москва считает здание своей собственностью. В мэрии Гданьска утверждают, что, по данным польского реестра недвижимости, объект принадлежит государственной казне.

«Суд обратился в МИД с просьбой принять меры по доставлению копии иска Российской Федерации. Только после его подачи и получения ответа или по истечении срока на получение ответа можно будет предпринять дальнейшие процессуальные действия судом», — рассказали в суде.

В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал другие европейские страны закрыть российские консульства и сократить число дипломатов РФ. Он напомнил, что Варшава уже закрыла все российские генконсульства в стране, и предложил ограничить поездки дипломатов за пределы государств, где они работают.