МИД России обвинил Норвегию в деградации отношений между странами

Отношения России и Норвегии за последние годы серьёзно ухудшились из-за политики Осло. Об этом заявили в МИД РФ, подчеркнув, что в нынешних условиях сохранение общей исторической памяти приобретает особое значение.

Заявление российского внешнеполитического ведомства приурочено к 82-й годовщине освобождения северо-востока Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. 25 октября 1944 года Красная армия освободила Киркенес в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

«На фоне деградировавших в последние годы двусторонних отношений, враждебного курса Осло в отношении Москвы сохранение общей исторической памяти обретает особый смысл», — подчеркнули в МИД России.

В ведомстве напомнили, что о благодарности норвежского народа советским освободителям свидетельствуют памятник Советскому солдату в Киркенесе и другие воинские мемориалы по всей стране. Они посвящены бойцам Красной армии, погибшим при освобождении Восточного Финнмарка.

В годовщину исторического события сотрудники Генерального консульства России в Киркенесе вместе с соотечественниками и местными жителями проводят памятную церемонию у монумента советским воинам.

Российские дипломаты поблагодарили граждан обеих стран, которые продолжают чтить память участников боёв за освобождение Заполярья, несмотря на разногласия между Москвой и Осло.

Ранее Life.ru сообщал, что норвежский суд отложил принудительную продажу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Корабль арестовали на Шпицбергене по ходатайству украинского «Нафтогаза». Суд решил сначала предоставить российской стороне возможность представить возражения, а уже затем рассмотреть вопрос о продаже судна.