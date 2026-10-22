Зеленский заявил о трёх совместных с Норвегией проектах в сфере ПВО
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Украина совместно с норвежской компанией Kongsberg разрабатывает три проекта в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский после встречи с министром обороны Норвегии и руководством компании.
По его словам, первые результаты одного из проектов ожидаются через полтора-два месяца. Стороны также обсудили европейскую противоракетную программу FREYJA, в рамках которой уже разработали первые компоненты системы. Испытания планируют начать до конца 2026 года.
Кроме того, экс-комик сообщил, что Украина рассчитывает получить новые пакеты оборонной поддержки от Норвегии в ноябре. В ходе встречи также обсуждались новые возможности спутниковой связи для украинских военных, к развитию которых намерены привлечь партнёров. Отдельно киевский главарь отметил, что Киеву не хватает 3,5 млрд евро для покрытия финансовых потребностей. Это также было обсуждено с норвежскими представителями.
Ранее Турция передала Украине системы противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия. Поставки состоялись в 2026 году. Киев получил небольшое количество комплексов, предназначенных прежде всего для борьбы с беспилотниками и другими низколетящими воздушными целями. Украинские военные уже опробовали системы в боевых условиях. Точное число переданных установок и места их развёртывания не раскрываются.