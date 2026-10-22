Зеленский заявил о трёх совместных с Норвегией проектах в сфере ПВО

Украина совместно с норвежской компанией Kongsberg разрабатывает три проекта в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский после встречи с министром обороны Норвегии и руководством компании.

По его словам, первые результаты одного из проектов ожидаются через полтора-два месяца. Стороны также обсудили европейскую противоракетную программу FREYJA, в рамках которой уже разработали первые компоненты системы. Испытания планируют начать до конца 2026 года.

Кроме того, экс-комик сообщил, что Украина рассчитывает получить новые пакеты оборонной поддержки от Норвегии в ноябре. В ходе встречи также обсуждались новые возможности спутниковой связи для украинских военных, к развитию которых намерены привлечь партнёров. Отдельно киевский главарь отметил, что Киеву не хватает 3,5 млрд евро для покрытия финансовых потребностей. Это также было обсуждено с норвежскими представителями.