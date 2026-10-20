В украинских биологических лабораториях при поддержке Пентагона могли разрабатывать компоненты биологического оружия. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, выступая в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, у Москвы по-прежнему остаются вопросы к деятельности исследовательских центров на Украине. Российская сторона считает, что характер проводившихся там работ требует дополнительных разъяснений со стороны Вашингтона.

«Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась или до сих пор ведется разработка компонентов биологического оружия», — заявил Воронцов.

Представитель МИД также сослался на высказывания бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард о многолетнем финансировании американскими властями зарубежных биологических лабораторий. По его словам, речь идёт более чем о 120 объектах, свыше 40 из которых якобы расположены на Украине.

Воронцов считает, что эти сведения усиливают обоснованность российских претензий. Москва связывает свои вопросы с возможным нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которая не допускает разработку и накопление таких вооружений.

Украинская сторона ранее отвергала обвинения в создании биологического оружия. В Киеве заявляли, что сотрудничество с США касалось исследований инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики и повышения биологической безопасности.

Тема американских биологических лабораторий вблизи российских границ вновь обсуждалась в начале октября. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что после распада СССР при участии Пентагона в бывших советских республиках появились десятки исследовательских центров. По его утверждению, американские специалисты получили доступ к коллекциям возбудителей различных заболеваний. Учёный также выразил опасения по поводу возможного использования таких исследований в военных целях.