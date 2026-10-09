Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что после распада СССР в бывших советских республиках при участии Министерства обороны США появились десятки биологических лабораторий. В интервью журналу «Политика» учёный выразил обеспокоенность тем, что деятельность таких объектов может представлять серьёзную угрозу биологической безопасности России.

«После распада СССР в бывших советских республиках под эгидой министерства обороны США были открыты десятки биолабораторий, которыми мы окружены сегодня», — заявил Ковальчук.

По утверждению учёного, после распада Советского Союза американские специалисты получили доступ к коллекциям возбудителей заболеваний, которые десятилетиями собирали санитарно-эпидемиологические службы союзных республик. Часть этих материалов впоследствии вывезли в Соединённые Штаты.

Особую опасность, считает глава Курчатовского института, представляет потенциальная возможность генетического изменения микроорганизмов, характерных для определённых территорий. В качестве гипотетического сценария он описал распространение модифицированных возбудителей с помощью перелётных птиц, которые могут передавать инфекции домашним животным.

Ковальчук напомнил, что об угрозах, связанных с зарубежными биологическими программами США, неоднократно говорил бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, погибший в декабре 2024 года.

Учёный также сослался на заявления Тулси Габбард. В июне 2026 года американская разведка действительно сообщила о финансировании Соединёнными Штатами более 120 биологических лабораторий в свыше чем 30 странах, включая Украину.

Ранее Life.ru рассказывал, как американская разведка обнародовала сведения о финансировании более 120 биолабораторий по всему миру. Тогда Тулси Габбард сообщила, что некоторые учреждения занимались исследованиями опасных патогенов, и призвала усилить контроль за подобными работами.