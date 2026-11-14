МИД России считает актуальными положения Устава ООН о «вражеских государствах» и призывает не торопиться с их исключением из документа. Такую позицию директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев высказал после голосования Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

По мнению дипломата, решение трёх стран заставляет вновь вспомнить об их роли во Второй мировой войне. Он напомнил, что бывшие участники блока «оси» ранее признавали ответственность за развязывание конфликта и заверяли международное сообщество в готовности помнить о совершённых преступлениях. Однако нынешняя позиция этих государств ставит под сомнение искренность подобных обещаний.

Отдельные претензии Лукьянцев адресовал коллективному Западу. Страны в попытках добиться внешнеполитической изоляции Москвы жертвуют этическими принципами и несут репутационные потери. Кроме того, он обвинил их в стремлении оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

Особое внимание дипломат уделил последствиям такого голосования для международной политики. Он назвал действия бывших союзников по «оси» безответственными и предложил задуматься об обоснованности их претензий на места в Совете Безопасности ООН. Речь идёт как о постоянном, так и о непостоянном членстве в этом органе.

«Голосование ФРГ, Италии и Японии, а также ряда других государств, воевавших в годы Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции, наглядно показало преждевременность дискуссий и предложений относительно исключения из текста Устава ООН формулировок о «вражеских государствах». Заставляет оно и задуматься о притязаниях этих стран на статус постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН», — отметил он в своём телеграм-канале.