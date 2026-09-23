МИД: Россия не поддержит расширение Совбеза ООН за счёт стран Запада

Россия не поддержит расширение Совета Безопасности ООН за счёт западных государств, претендующих на постоянное членство. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС перед неделей высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Если имеется малейшая вероятность, что реформенное начинание ослабит совет или раздует его до потери работоспособности, то мы будем против такой инициативы», — подчеркнул Логвинов.

Представитель МИД также назвал необоснованными притязания государств, которые он отнёс к «западному меньшинству», на получение постоянных мест. По мнению Логвинова, их поведение на международной арене всё сильнее ставит под сомнение подобные заявки в глазах стран мирового большинства.

Дипломат отдельно сослался на содержащуюся в Уставе ООН формулировку о «вражеских государствах», отметив, что тем более не считает обоснованными соответствующие заявки с их стороны.

При этом Россия в целом выступает за реформирование Совбеза. Ранее Life.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин призвал расширить представительство в СБ ООН стран Азии, Африки и Латинской Америки. По словам российского президента, это должно сделать структуру более эффективной и лучше учитывать интересы государств Глобального Юга.