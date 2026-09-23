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Регион
Опубликовано 23 сентября, 12:31

МИД: Россия не поддержит расширение Совбеза ООН за счёт стран Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не поддержит расширение Совета Безопасности ООН за счёт западных государств, претендующих на постоянное членство. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС перед неделей высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Если имеется малейшая вероятность, что реформенное начинание ослабит совет или раздует его до потери работоспособности, то мы будем против такой инициативы», — подчеркнул Логвинов.

Представитель МИД также назвал необоснованными притязания государств, которые он отнёс к «западному меньшинству», на получение постоянных мест. По мнению Логвинова, их поведение на международной арене всё сильнее ставит под сомнение подобные заявки в глазах стран мирового большинства.

Дипломат отдельно сослался на содержащуюся в Уставе ООН формулировку о «вражеских государствах», отметив, что тем более не считает обоснованными соответствующие заявки с их стороны.

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При этом Россия в целом выступает за реформирование Совбеза. Ранее Life.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин призвал расширить представительство в СБ ООН стран Азии, Африки и Латинской Америки. По словам российского президента, это должно сделать структуру более эффективной и лучше учитывать интересы государств Глобального Юга.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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