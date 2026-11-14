Россия добилась решения о взыскании с Euroclear 18,1 трлн рублей за ущерб, связанный с заморозкой активов. Теперь Москва пытается оспорить в суде ЕС бессрочный характер ограничений и нормы, препятствующие исполнению российских судебных решений. Об этом ТАСС рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Как утверждает дипломат, присуждённая сумма учитывает не только прямые потери, но и упущенную выгоду. Российская сторона также обратилась в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, требуя отменить регламент о бессрочной блокировке активов. В МИД считают, что европейские ограничения затрагивают право на судебную защиту и неприкосновенность собственности, а также противоречат принципу суверенного иммунитета государств и их центральных банков.

Свою правовую позицию в европейских инстанциях отстаивает и Банк России. Он оспорил норму, которая запрещает признавать и исполнять в юрисдикциях ЕС некоторые решения российских судов, вынесенные в третьих странах.

Ранее Банк России попросил суд в Брюсселе направить судебного исполнителя в штаб-квартиру депозитария Euroclear для выемки документов. Регулятор хочет получить материалы о контактах компании с Еврокомиссией и Советом ЕС. ЦБ просит скопировать, описать и сохранить бумажные и электронные материалы за лето 2026 года. Они могут показать, обсуждал ли Euroclear с европейскими институтами поправки к санкционному регламенту.