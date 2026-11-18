Словакия рискует столкнуться с многомиллиардными финансовыми потерями, если из-за запрета Евросоюза досрочно прекратит закупки российского газа. О возможных последствиях для страны предупредил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

«Это грозит нашей государственной компании SPP [штрафными] санкциями. Они для неё и Словакии в целом могут быть абсолютно сокрушительными», — заявил глава словацкого МИД.

Причина опасений Братиславы — действующее соглашение о поставках российского газа, заключённое ещё в 2008 году. Контракт рассчитан до 2034 года, однако европейские ограничения предусматривают прекращение импорта из России уже осенью 2027-го.

Особенность договора заключается в принципе «бери или плати». Он обязывает покупателя оплачивать оговорённые объёмы газа даже в том случае, если топливо фактически не было получено. Поэтому отказ от закупок, по оценке словацких властей, может повлечь крупные финансовые претензии со стороны российского поставщика.

Бланар подчеркнул необходимость добиваться сохранения газовых поставок и решения контрактных вопросов. Он также раскритиковал европейский механизм отказа от российских энергоресурсов, заявив, что Брюссель принял его в обход правил ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее допускал, что спор из-за досрочного прекращения контракта дойдёт до международного арбитража. Возможные потери Братиславы власти республики оценивают в €10–16 млрд.

Ранее Life.ru сообщал, что Фицо пригрозил Евросоюзу новым судебным иском в случае полного запрета поставок российской нефти. Словакия уже оспаривает в суде решение ЕС об отказе от российского газа, считая, что его приняли с нарушением установленных процедур. Фицо подчеркнул, что аналогичные меры могут последовать и в отношении нефтяного эмбарго, поскольку словацкий НПЗ Slovnaft зависит от поставок по трубопроводу «Дружба».