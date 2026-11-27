МИД: Страны Ближнего Востока готовы рассмотреть концепцию безопасности РФ
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Арабские партнёры России выразили готовность рассматривать практическую реализацию обновлённой российской концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Однако для этого должна сложиться благоприятная обстановка. Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.
«Наши арабские друзья с интересом восприняли эту концепцию и сообщили нам о готовности рассматривать возможность её осуществления на деле, как только создастся такая благоприятная обстановка для этого», — сказал дипломат.
По словам Борисенко, российская инициатива предполагает, что основная ответственность за безопасность должна лежать на прибрежных государствах. При этом им необходимо учитывать интересы друг друга.
«И это будет способствовать укреплению безопасности и стабильности», — отметил замглавы МИД.
Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Иран может стать первым государством, присоединившимся к Содружеству Независимых Государств в формате «СНГ+». По словам Лебедева, инициатива Тегерана вызвала интерес среди участников Содружества и получила преимущественно положительные оценки. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления исламской республике соответствующего статуса.