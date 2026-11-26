Иран может стать первым государством, присоединившимся к Содружеству Независимых Государств в формате «СНГ+». Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью ТАСС.

По словам Лебедева, инициатива Тегерана вызвала интерес среди участников Содружества и получила преимущественно положительные оценки. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления исламской республике соответствующего статуса.

Идею сотрудничества в новом формате озвучил президент Ирана Масуд Пезешкиан 9 октября в ходе саммита СНГ в Туркмении. Иранский лидер впервые принял участие в таком мероприятии.

Ещё одно направление российско-иранского сотрудничества — энергетика. Москва и Тегеран рассматривают строительство газопровода мощностью до 110 миллиардов кубометров в год. На первом этапе Иран рассчитывает обеспечить поставки объёмом до 55 миллиардов кубометров в течение двух-трёх лет. Для запуска проекта стороны также обсуждают использование существующей инфраструктуры и своповые операции с участием Азербайджана.