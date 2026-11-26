Иран может стать первым участником нового формата «СНГ+»
Лебедев: Иран может стать первой страной, присоединившейся к формату «СНГ+»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иран может стать первым государством, присоединившимся к Содружеству Независимых Государств в формате «СНГ+». Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью ТАСС.
По словам Лебедева, инициатива Тегерана вызвала интерес среди участников Содружества и получила преимущественно положительные оценки. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления исламской республике соответствующего статуса.
Идею сотрудничества в новом формате озвучил президент Ирана Масуд Пезешкиан 9 октября в ходе саммита СНГ в Туркмении. Иранский лидер впервые принял участие в таком мероприятии.
Ещё одно направление российско-иранского сотрудничества — энергетика. Москва и Тегеран рассматривают строительство газопровода мощностью до 110 миллиардов кубометров в год. На первом этапе Иран рассчитывает обеспечить поставки объёмом до 55 миллиардов кубометров в течение двух-трёх лет. Для запуска проекта стороны также обсуждают использование существующей инфраструктуры и своповые операции с участием Азербайджана.
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