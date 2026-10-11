«Клуб глав государств»: Политолог оценил перспективы расширения СНГ

СНГ может расширить сотрудничество за счёт государств, которые не входят в объединение, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его оценке, перспективы такого взаимодействия обозначились после участия президента Ирана Масуда Пезешкиана в саммите Содружества.

Эксперт напомнил, что организация возникла в декабре 1991 года, когда бывшие советские республики стали независимыми. При этом их руководители стремились сохранить отношения, выстроенные за десятилетия совместной истории. Содружество позволило продолжить обсуждение общих проблем и поддерживать контакты на высшем уровне.

«И было принято решение о создании Содружества, которое призвано было служить таким общим домом — клубом глав государств», — подчеркнул собеседник 360.ru.

За 35 лет этот механизм доказал свою полезность. Регулярные встречи помогают лидерам поддерживать личные отношения, а достигнутые договорённости впоследствии могут закрепляться в нормативных актах. Следующим шагом, как полагает аналитик, может стать привлечение к таким встречам внешних партнёров.

Напомним, на саммите в Туркмении президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новый формат взаимодействия между Тегераном и странами Содружества под названием «СНГ+1». Кроме того, президент РФ Владимир Путин назвал русский язык объединяющей силой для всего СНГ.