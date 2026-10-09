СНГ определилось с планами до 2029 года: Что подписали лидеры стран в Туркмении

По итогам заседания Совета глав государств СНГ в Туркмении лидеры стран подписали пакет документов. В него вошли решения по социальной политике, транспорту, безопасности, борьбе с киберпреступностью и сохранению исторической памяти.

В частности, главы государств утвердили заявление к 35-летию образования СНГ и отдельное заявление о сохранении исторической памяти. Кроме того, 2028 год в Содружестве объявлен Годом социального развития и качества жизни, а 2029-й — Годом транспортной связанности.

Среди принятых решений также оказались поправки в соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Основы информационной политики в пограничной сфере и изменения в документы по взаимодействию генеральных прокуратур стран СНГ.

Участники саммита договорились и о проведении переписей населения раунда 2030 года. Статистическим службам поручено согласовать единый перечень социально-экономических и миграционных показателей для сопоставимости результатов в разных странах.

На заседании также определили председательство в СНГ на следующий год. С 1 января 2027 года оно перейдёт к Узбекистану, сопредседателями станут Туркменистан и впервые Азербайджан. Следующий саммит глав государств СНГ запланирован на октябрь 2027 года в Бухаре.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин на саммите сообщил о росте товарооборота России со странами СНГ. По итогам 2025 года он превысил 110 миллиардов долларов.