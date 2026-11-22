США возобновят удары по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не договорятся о прекращении конфликта. К такому решению склоняется президент США Дональд Трамп, сообщил Fox News по итогам интервью с ним.

«Президент сообщил Fox News, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будет достигнута сделка», — сказали в эфире.

При этом переговоры продолжаются. По данным телеканала, Вашингтон и Тегеран обсуждают урегулирование через посредника — Катар. Он передаёт сообщения между сторонами и помогает выяснить, удастся ли найти решение за столом переговоров.

Ранее Life.ru писал, что Трамп рассчитывает заключить с Ираном долгосрочное соглашение, которое будет действовать и после смены президента США. По его словам, Тегеран заинтересован в сделке, однако Вашингтону нужны договорённости на длительный срок. Американский лидер также заявил о намерении «так или иначе» довести дело до конца.