Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном соглашение, которое останется в силе и после смены президента США. Об этом политик сказал в интервью Fox News, записанном во время его визита в Китай 19 ноября.

По словам Трампа, Тегеран заинтересован в сделке, но Вашингтону нужно долгосрочное соглашение. Президент пояснил, что хочет договорённость, которая не будет зависеть от того, кто возглавит США в будущем.

Трамп также сказал, что США намерены «так или иначе» довести дело до конца. Подробностей возможного соглашения с иранской стороной он не привёл.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что Иран готов перейти к экспертным переговорам с США по открытию Ормузского пролива, но сначала Вашингтон должен выполнить требования Тегерана и подтвердить серьёзность своих намерений.