США не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на трёхсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

«Крайне важно, чтобы мы сотрудничали в борьбе с ядерным распространением в других странах. Это то, что мы делаем в Иране. Мы не позволим Ирану иметь ядерное оружие», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также признал, что государствам, уже обладающим ядерными арсеналами, крайне трудно от них отказаться. По его словам, руководителям стран непросто принимать решения о ликвидации тысяч единиц вооружения.

«Как только вы получили ядерное оружие, очень сложно отказаться от него, будучи лидером страны», — пояснил американский президент.

Ранее Life.ru уже писал, что Трамп намерен обсудить с Путиным и Си ядерное разоружение, Иран и украинский конфликт. Ещё 16 ноября глава Белого дома обозначил эти вопросы в качестве основных тем предстоящего саммита. Американская администрация при этом не рассчитывала на немедленное заключение соглашения о сокращении вооружений. Между тем Трамп допустил проведение взаимных ядерных инспекций в России, Китае и США. Он заявлял, что такой механизм возможен в случае договорённости трёх стран о сокращении арсеналов.