Трамп допустил инспекции, если РФ, КНР и США будут сокращать ядерные арсеналы
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Президент США Дональд Трамп допустил проведение инспекций на местах в России, Китае и Соединённых Штатах в случае договорённости трёх стран о сокращении ядерных арсеналов. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.
Журналист спросил республиканца, готов ли он предложить режим инспекций во всех трёх государствах, если Москва, Пекин и Вашингтон согласятся уменьшить количество ядерного оружия.
«Думаю, это нормально», — ответил президент США.
При этом Трамп заявил, что сокращение американского ядерного арсенала сразу на две тысячи боеголовок стало бы для него сложной задачей.
США и Китай подошли к саммиту АТЭС в Шэньчжэне с серьёзными противоречиями в торговле и сфере искусственного интеллекта. Одним из главных камней преткновения остаётся доступ Пекина к передовым американским микрочипам, необходимым для разработки мощных нейросетей.