Президент США Дональд Трамп допустил проведение инспекций на местах в России, Китае и Соединённых Штатах в случае договорённости трёх стран о сокращении ядерных арсеналов. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

Журналист спросил республиканца, готов ли он предложить режим инспекций во всех трёх государствах, если Москва, Пекин и Вашингтон согласятся уменьшить количество ядерного оружия.

«Думаю, это нормально», — ответил президент США.

При этом Трамп заявил, что сокращение американского ядерного арсенала сразу на две тысячи боеголовок стало бы для него сложной задачей.