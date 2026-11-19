США получают значительную прибыль от продажи вооружений европейским странам, которые затем передают часть закупленного оружия Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы продаём вооружения Евросоюзу, они делают с ними, что хотят. Думаю, по большей части они отдают их Украине», — сказал американский лидер.

Республиканец отметил, что Вашингтон продаёт оружие за полную стоимость и не предоставляет скидок. По его словам, такая схема позволяет США хорошо зарабатывать на поставках.

Ранее Life.ru писал, что Украина может получить от Евросоюза до 20 миллионов беспилотников в 2027 году. На презентации нового пакета поддержки Киева объёмом 45 миллиардов евро обозначили основные направления предстоящих расходов. Военная составляющая программы оценивается в 25 миллиардов евро. Практически вся эта сумма предназначена для размещения заказов на вооружение у предприятий европейского военно-промышленного комплекса.