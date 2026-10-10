МИД Украины поддержал Международный уголовный суд после санкций США

Напомним, США ввели санкции против Международного уголовного суда как организации. Новые ограничения затрагивают не только отдельных сотрудников, но и сам суд. Американцам и компаниям могут запретить проводить операции с МУС. В зоне риска — банки, технологические и другие компании, которые оказывают суду услуги. Решение появилось через несколько часов после вручения Нобелевской премии мира 2026 года. Награду получила Наванетхем «Нави» Пиллэй — бывшая судья МУС и экс-верховный комиссар ООН по правам человека. Норвежский нобелевский комитет отметил её усилия по продвижению мира и международного права.