МИД Украины поддержал Международный уголовный суд после санкций США
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Украина выступила в поддержку Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, против которого Соединённые Штаты ввели санкции. Соответствующее заявление украинский МИД опубликовал в социальной сети X.
«Как государство-участник Римского статута, Украина подтверждает свою поддержку Международного уголовного суда и его независимости и целостности», — сказано в сообщении ведомства.
В Киеве подчеркнули, что намерены продолжать взаимодействие с другими странами, признающими юрисдикцию МУС, ради обеспечения его дальнейшей работы.
Напомним, США ввели санкции против Международного уголовного суда как организации. Новые ограничения затрагивают не только отдельных сотрудников, но и сам суд. Американцам и компаниям могут запретить проводить операции с МУС. В зоне риска — банки, технологические и другие компании, которые оказывают суду услуги. Решение появилось через несколько часов после вручения Нобелевской премии мира 2026 года. Награду получила Наванетхем «Нави» Пиллэй — бывшая судья МУС и экс-верховный комиссар ООН по правам человека. Норвежский нобелевский комитет отметил её усилия по продвижению мира и международного права.
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