МИД Украины призвал Европу ввести полное эмбарго на товары из России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает европейские страны полностью отказаться от торговли с Россией и транзита российских товаров через территорию Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий. По его словам, Сибига поднимает этот вопрос не только в переговорах с Латвией, но и во время контактов с другими европейскими государствами.

«Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на всех переговорах, не только с Латвией, со всеми, подчеркивает, что в целом пора ввести полное эмбарго на любые товары из России, прервать любые торговые связи с Россией, любой транзит российских товаров через Европу», — сказал Тихий.

Представитель МИД Украины также заявил, что Киев внимательно следит за ситуацией с перевозками российского зерна через порты стран Балтии.

Ранее Life.ru рассказывал, что Латвия и Литва задумались о запрете транзита российского зерна через свои порты. Обсуждение началось на фоне роста объёмов перевозок российской сельхозпродукции через Балтию. Основная часть такого транзита, по имеющимся данным, приходится на Латвию.