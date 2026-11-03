Россия сохраняет международные обязательства по предотвращению пыток после выхода из европейской конвенции 1987 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прекращение действия документа для страны.

«Выход России из Конвенции 1987 года не означает её отказ исполнять международные обязательства в сфере предотвращения пыток», — говорится в комментарии дипломата.

Захарова напомнила, что соответствующие положения закреплены и в универсальных международных документах — Конвенции ООН против пыток 1984 года и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года.

Участие России в Европейской конвенции прекратилось 1 ноября 2026 года. Совет Европы получил уведомление о денонсации 30 октября 2025-го. В МИД пояснили, что сейчас речь идёт о наступлении даты вступления ранее принятого решения в силу.

Одной из причин выхода Захарова назвала ситуацию с российским представительством в Европейском комитете по предупреждению пыток. По её словам, после завершения полномочий прежнего представителя в декабре 2023 года Совет Европы фактически заблокировал избрание нового.

Ранее Life.ru сообщал о прекращении участия России в европейской конвенции. В Совете Европы пояснили, что это прекращает полномочия профильного комитета по мониторингу российских мест лишения свободы.