Россия официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Денонсация международного соглашения вступила в силу 1 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

Российские власти уведомили организацию о решении выйти из конвенции 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 документа, прекращение участия государства вступает в силу через год после официального уведомления.

Россия подписала конвенцию в 1996 году после вступления в Совет Европы. Международное соглашение начало действовать для страны в 1998 году. При этом членство России в самом Совете Европы прекратилось ещё в 2022 году.

Конвенция предусматривает международный контроль за соблюдением прав людей, находящихся в местах лишения свободы. Для этого был создан Европейский комитет по предупреждению пыток, независимые эксперты которого могли посещать тюрьмы, следственные изоляторы и другие учреждения, беседовать с заключёнными и готовить доклады.

По данным Совета Европы, с 1998 по 2021 год представители комитета совершили 30 визитов в Россию и посетили более 450 мест лишения свободы. При этом российская сторона разрешила опубликовать только четыре доклада по результатам инспекций.

В Совете Европы заявили, что выход России из конвенции означает прекращение полномочий комитета по мониторингу мест лишения свободы в стране. При этом денонсация международного соглашения не отменяет действующий в России законодательный запрет пыток.