Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях из-за попыток западных стран использовать соглашение для давления на Москву, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам дипломата, западные государства пытались задействовать международно-правовой механизм конвенции в связи с конфликтом на Украине. Москва при этом призывала участников и секретариат соглашения придерживаться вопросов, которые относятся непосредственно к его сфере.

«Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем», — отметил Алимов.

Замглавы МИД отметил, что при таких условиях Россия больше не могла использовать механизмы соглашения для охраны своих водно-болотных угодий. При этом выход из конвенции, по его словам, не помешает стране самостоятельно обеспечивать их защиту и устойчивое использование.

Рамсарскую конвенцию приняли в иранском городе Рамсаре в 1971 году. Документ посвящён охране водно-болотных угодий международного значения, прежде всего территорий, которые служат местом обитания водоплавающих птиц. Россия официально прекратила участие в соглашении 21 декабря 2025 года.

Ранее в МИД РФ также объяснили, при каких условиях Армения может лишиться льготной цены на российский газ. В ведомстве заявили, что это возможно, если Ереван пересмотрит союзнический характер отношений с Москвой. Сейчас Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа — около 2,2–2,7 млрд кубометров в год — и поставляет его без экспортных пошлин по фиксированной цене $177,5 за тысячу кубометров. В МИД подчёркивали, что Москва не возражает против закупок топлива у других поставщиков, однако действующие преференции связаны с союзническим форматом отношений.