Вулин призвал Сербию перенять опыт Москвы в противостоянии с Западом
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Сербским властям стоило бы внимательнее изучить законодательные меры, которые применяли Россия, Белоруссия и Китай в ответ на попытки внешнего влияния. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
По словам политика, Белграду необходимо было создать правовые механизмы, позволяющие противостоять давлению Запада и распространяемым, как он считает, домыслам. Вулин подчеркнул, что речь должна идти именно о законных мерах, без использования каких-либо параллельных методов.
Политик напомнил, что ранее поддерживал законопроект о создании в Сербии реестра организаций-иноагентов. Однако парламентское большинство во главе с правящей Сербской прогрессивной партией не стало выносить эти предложения на рассмотрение.
Ранее Александр Вучич объявил об уходе с президентского поста, который занимал с 2017 года. Он передал президентские обязанности председателю парламента Ане Брнабич. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября. В Госдуме выразили надежду, что уход Вучича не приведёт к резкой перемене в отношениях Сербии с Россией.
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