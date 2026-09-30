Сербским властям стоило бы внимательнее изучить законодательные меры, которые применяли Россия, Белоруссия и Китай в ответ на попытки внешнего влияния. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По словам политика, Белграду необходимо было создать правовые механизмы, позволяющие противостоять давлению Запада и распространяемым, как он считает, домыслам. Вулин подчеркнул, что речь должна идти именно о законных мерах, без использования каких-либо параллельных методов.

Политик напомнил, что ранее поддерживал законопроект о создании в Сербии реестра организаций-иноагентов. Однако парламентское большинство во главе с правящей Сербской прогрессивной партией не стало выносить эти предложения на рассмотрение.