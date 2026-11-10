Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел России на фоне нового дипломатического конфликта между двумя странами. Российская сторона выразила решительный протест после решения Кишинёва объявить одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата. Об этом 10 ноября сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Поводом для разбирательства стали события 23 октября, когда молдавские власти объявили о высылке российского дипломата после обнаружения на территории республики обломков беспилотника. В Кишинёве заявили, что аппарат якобы нарушил воздушное пространство страны и мог представлять угрозу для местных жителей.

В Москве сочли подобное объяснение необоснованным. Российский МИД назвал обнаружение беспилотника формальным предлогом для очередного недружественного шага со стороны молдавских властей.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября persona non grata сотрудника посольства России в Кишиневе под формальным предлогом якобы обнаружения на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата, несшего взрывчатое вещество», — говорится в сообщении министерства.