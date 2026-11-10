МИД вызвал посла Молдавии после объявления дипломата РФ персоной нон грата
Здание МИД России. Обложка © Life.ru
Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел России на фоне нового дипломатического конфликта между двумя странами. Российская сторона выразила решительный протест после решения Кишинёва объявить одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата. Об этом 10 ноября сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Поводом для разбирательства стали события 23 октября, когда молдавские власти объявили о высылке российского дипломата после обнаружения на территории республики обломков беспилотника. В Кишинёве заявили, что аппарат якобы нарушил воздушное пространство страны и мог представлять угрозу для местных жителей.
В Москве сочли подобное объяснение необоснованным. Российский МИД назвал обнаружение беспилотника формальным предлогом для очередного недружественного шага со стороны молдавских властей.
«Послу был заявлен решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября persona non grata сотрудника посольства России в Кишиневе под формальным предлогом якобы обнаружения на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата, несшего взрывчатое вещество», — говорится в сообщении министерства.
Ранее Life.ru сообщал, что Молдавия решила выслать российского дипломата после падения беспилотника. 23 октября власти республики заявили об обнаружении дрона со взрывчаткой примерно в 100 метрах от жилого дома в селе Киштельница. В Кишинёве обвинили Россию в нарушении воздушного пространства, однако Москва отвергла претензии, указав на отсутствие убедительных доказательств российского происхождения аппарата.