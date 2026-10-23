Молдавия решила выслать российского дипломата после падения БПЛА

Молдавия объявит одного из сотрудников российского посольства в Кишинёве персоной нон грата после падения беспилотника вблизи жилого дома. Такое решение приняло Министерство иностранных дел республики, связав инцидент с нарушением воздушного пространства страны.

«МИД решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова и инцидент в селе Киштельница Теленештского района, где беспилотник упал примерно в 100 метрах от жилого дома», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала угрозы Кишинёва выслать российского посла Олега Озерова. Дипломат назвала недопустимым подобное давление и обратила внимание на регулярные вызовы Озерова в молдавский МИД. По её словам, российской стороне не предоставляют убедительных доказательств происхождения обнаруженных беспилотников.