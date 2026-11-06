Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу России в Токио Николаю Ноздреву из-за передачи российских активов табачного концерна Japan Tobacco Inc. (JTI) под временное управление. Японская сторона потребовала отменить соответствующее решение, сообщило агентство Kyodo.

Протест российскому дипломату 6 ноября выразил глава европейского департамента МИД Японии Масатакэ Накамура. Причиной стало решение президента России Владимира Путина передать доли японского табачного производителя в российских предприятиях под управление АО «Промышленные активы».

Указ был подписан 5 ноября. Под временное управление перешли доли в четырёх компаниях: «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро». Эти предприятия связаны с производством сигарет и переработкой табачного сырья в Ростовской и Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Japan Tobacco входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Около 37% акций концерна принадлежит японскому государству. Компания работает в России с 1999 года и занимает лидирующие позиции на отечественном табачном рынке. Среди выпускаемых JTI марок — Winston, Camel, Sobranie, Mevius, LD и другие.