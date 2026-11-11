Москва ввела персональные ограничения против четырёх граждан Франции в ответ на решение Парижа выдворить российскую журналистку Ксению Фёдорову. Въезд в Россию закрыли двум депутатам французского парламента и двум представителям СМИ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В санкционный список вошли депутаты Национального собрания Артур Делапорт и Саша Улье, а также журналисты Поль Гого и Ариан Шиман. По словам Захаровой, все четверо участвовали в кампании против бывшего руководителя RT France и добивались её выдворения из страны.

«То есть они были теми людьми, которые этому не просто содействовали, а конкретно всем этим занимались», — подчеркнула дипломат.

Решение о запрете на въезд принято в соответствии с российским законодательством. Представитель МИД предупредила, что действия, которые Москва расценивает как враждебные по отношению к России и её гражданам, не останутся без ответа.