Советы пить больше воды, заваривать мочегонные травы и использовать другие домашние средства, чтобы растворить камни в почках, часто встречаются в интернете. Врач-уролог, андролог «СМ-Клиники» Сергей Кибец рассказал Life.ru, можно ли растворить камни в почках с помощью народных средств.

По словам эксперта, достаточное потребление жидкости на самом деле необходимо при мочекаменной болезни. Вода помогает снизить концентрацию солей в моче и уменьшить вероятность образования новых конкрементов. Однако уже сформировавшийся камень вода растворить бессильна.

«Не стоит рассчитывать, что большой объём воды буквально вымоет камень из почки. В некоторых случаях камни могут самостоятельно выйти по мочевыводящим путям, но всё зависит от их расположения. И, конечно, это никак не связано с питьевым режимом», — отмечает специалист.

Многие по-прежнему верят в силу мочегонных сборов, отваров петрушки, толокнянки и других народных рецептов. Но в современной медицине нет доказательств, подтверждающих их способность растворять камни. Более того, если камень перекрывает отток мочи, самостоятельные эксперименты с мочегонными средствами могут привести к опасной ситуации.

«Нельзя экспериментировать с содой, уксусом и другими домашними «растворителями». Пользы в решении проблемы никакой, зато вред для здоровья ощутимый», — предупреждает врач.

Некоторые камни, в частности уратные, можно растворить с помощью специальных препаратов на основе цитратов или гидрокарбоната калия. Они повышают pH мочи, снижая её кислотность. В результате камни, образующиеся из солей мочевой кислоты, сначала уменьшаются в размерах, а со временем полностью растворяются.

Эффективность лекарственной терапии зависит от состава камней и поддержания в организме нейтрального уровня pH мочи. Но для достижения положительного результата лучше проводить лечение под контролем врача с регулярным измерением кислотности мочи. А вот оксалатные и фосфатные камни таким способом растворить нельзя. Здесь нужна другая тактика — хирургическое лечение. Сейчас в урологии используют малотравматичные методики, в т.ч. лазерную литотрипсию. Методика позволяет аккуратно раздробить камни до состояния песка с полным выведением, а восстановление после операции занимает не более нескольких дней.

Ранее Life.ru предупреждал, что наваристые мясные супы могут быть нежелательны при подагре, желчнокаменной болезни и проблемах с почками. Особую осторожность следует соблюдать любителям жирных бульонов с обжаренными ингредиентами, сливками и большим количеством сметаны. Такие блюда могут провоцировать ухудшение самочувствия. При этом решающее значение имеет не само наличие супа в рационе, а его состав.