Наваристые мясные супы могут быть нежелательны при подагре, желчнокаменной болезни и проблемах с почками. Об ограничениях радио Sputnik рассказала нутрициолог Анастасия Пантус.

Особую осторожность специалист посоветовала соблюдать любителям жирных бульонов с обжаренными ингредиентами, сливками и большим количеством сметаны. Такие блюда могут провоцировать ухудшение самочувствия при некоторых заболеваниях. При этом решающее значение имеет не само наличие супа в рационе, а его состав.

«Сначала нужно определять тип камней. При оксалатных камнях может потребоваться ограничение именно оксалатных продуктов, например, шпината. При уратных камнях важен контроль количества животного белка и пуриновые нагрузки», — пояснила Пантус.

Отдельное внимание нутрициолог уделила людям с выраженными нарушениями функции почек. Им могут не подходить готовые супы и солёные концентраты. Если врач назначил ограничение жидкости, необходимо учитывать и количество съеденного супа в общем суточном объёме.

Впрочем, полностью исключать первые блюда из рациона большинству людей не требуется. По словам специалиста, овощные супы с небольшим количеством масла могут помогать насыщению и подходят тем, кто следит за весом. Кроме того, мягкая консистенция делает их удобными для людей, которым трудно жевать после стоматологического лечения или во время восстановления.

Пантус также обратила внимание на костные бульоны. При длительной варке часть коллагена из соединительной ткани переходит в желатин, благодаря чему бульон становится дополнительным пищевым источником этих веществ.