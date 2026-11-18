Знаменитый эксперимент британского повара Джейми Оливера с куриными наггетсами, который многие годы распространяется в интернете, не совсем точно отражает реальное производство этого продукта. Диетологи сравнили их пищевую ценность с куриными стрипсами, филе в панировке и растительными наггетсами, сообщает Daily Mail.

По данным издания, в порции из шести Chicken McNuggets содержится 261 килокалория, 15 граммов белка, 1,5 грамма насыщенных жиров и около 0,5 грамма соли. Для сравнения специалисты рассмотрели несколько продуктов, которые покупатели могут воспринимать как более здоровую альтернативу.

Так, четыре куриных кусочка в панировке Sainsbury’s содержат 365 килокалорий и 3,1 грамма насыщенных жиров. В одном филе Tesco Southern Fried Chicken Tenders — 348 килокалорий и 1,1 грамма соли. А порция из трёх куриных полосок McDonald’s Chicken Selects содержит 336 килокалорий и 1,6 грамма соли.

В сравнении участвовали и растительные наггетсы La Vie из тофу. В пяти таких кусочках — 264 килокалории, 13 граммов белка и 1,7 грамма насыщенных жиров. При этом они содержат больше клетчатки, чем куриные наггетсы, но и вдвое больше соли.

Диетолог Софи Медлин из CityDietitians обратила внимание на способ приготовления продуктов. По её словам, многие изделия в панировке предварительно обжаривают ещё до того, как покупатель отправляет их в духовку или аэрогриль. Поэтому даже приготовление дома без дополнительного масла не гарантирует низкого содержания жира.

Эксперт также подчеркнула, что растительная основа сама по себе не делает продукт полезнее: многое зависит от рецептуры, количества панировки и способа приготовления. Важную роль играет и то, с чем подают блюдо: рис и овощи могут сделать приём пищи более сбалансированным, чем картофель фри.

Отдельно Daily Mail затронул знаменитую демонстрацию Джейми Оливера 2011 года, когда повар показал американским детям, как из куриных остатков можно получить однородную массу для наггетсов. Однако этот способ не следует считать описанием стандартного производства Chicken McNuggets: McDonald’s заявляет, что использует куриную грудку, покрытую кляром и панировочными сухарями.