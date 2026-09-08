Микробиом и пиво: Диетолог объяснила, может ли безалкогольный напиток улучшить пищеварение

Натуральное безалкогольное пиво может содержать витамины группы B и продукты брожения, способные поддерживать микробиом кишечника, однако употреблять напиток следует умеренно. Об этом «Абзацу» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, речь идёт именно о натуральном продукте, а не о пивных напитках. Витамины группы B участвуют в обменных процессах и работе нервной системы, при этом их содержание зависит от состава и технологии производства.

«Если мы ведём речь об употреблении, то только в умеренном объёме», — подчеркнула Соломатина.

Врач также предупредила, что безалкогольное пиво нельзя воспринимать как полностью безвредный продукт. По её словам, напиток способен влиять на уровень глюкозы, а содержащиеся в хмеле фитоэстрогены требуют осторожности при регулярном употреблении. Детям такой напиток специалист не рекомендует.

Полноценной заменой спортивным изотоникам безалкогольное пиво тоже не является: концентрация минералов в нём отличается от электролитных напитков.

«Польза есть в том смысле, что продукты брожения могут быть полезны нашему микробиому, но в адекватном количестве», — пояснила диетолог.

Отдельные исследования действительно указывают на возможное влияние безалкогольного пива на кишечную микробиоту. В небольшом рандомизированном исследовании у здоровых мужчин после четырёх недель ежедневного употребления 330 мл напитка выросло разнообразие кишечных бактерий. При этом авторы подчёркивали, что результаты требуют подтверждения на более крупных выборках.

Безалкогольное пиво нельзя считать полностью безобидным даже из-за низкого содержания спирта. Нарколог ранее не рекомендовал садиться за руль после употребления «нулёвки», поскольку несколько бутылок могут повысить уровень этанола до предельно допустимых значений или выше.