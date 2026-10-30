«Милан» и «Интер» показали проект нового стадиона вместо легендарного «Сан-Сиро»

Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер» представили проект нового совместного стадиона «Дженерали Стэдиум» вместимостью 71,5 тысячи зрителей. Строительство планируют начать в 2028 году, а первый матч провести в сезоне-2031/32, сообщается на официальном сайте «Милана».

Новая арена появится в районе знаменитого стадиона «Сан-Сиро», который десятилетиями служил домашней площадкой обоих клубов. Стоимость строительства оценивается в 1,2 миллиарда евро. При этом сроки реализации проекта будут зависеть от получения необходимых разрешений.

За архитектуру отвечают британская компания Foster + Partners и американское бюро MANICA. Отличительной особенностью стадиона станет фасад с массивными X-образными бетонными конструкциями и необычная крыша двойной кривизны. Трибуны расположат максимально близко к полю, а специальные акустические решения должны усилить атмосферу во время матчей.

















Название арены связано с итальянской страховой компанией Assicurazioni Generali, которая приобрела соответствующие коммерческие права. По данным СМИ, соглашение рассчитано на 25 лет и принесёт «Милану» и «Интеру» в общей сложности около 650 миллионов евро.

Вокруг стадиона также планируют масштабное благоустройство территории площадью 281 тысяча квадратных метров. Здесь появятся общественные пространства, зелёные зоны, магазины и места для отдыха. Сам комплекс оборудуют солнечными панелями и системами естественной вентиляции.

Презентация проекта прошла 29 октября в миланском замке Сфорца. При этом не все болельщики поддержали инициативу: часть поклонников «Интера» выступила против сноса исторического «Сан-Сиро», развернув протестные баннеры.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Милана одобрили снос легендарного стадиона «Сан-Сиро» ради строительства новой арены для «Милана» и «Интера». Решение поддержали 24 депутата городского совета, против выступили 20. Клубы договорились приобрести стадион за 197 миллионов евро. Первоначально строительство планировали начать в первой половине 2027 года, а открытие новой арены намечали на 2031 год.