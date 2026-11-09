«Милая и громкая»: Джулиан Ассанж стал отцом в четвёртый раз
Джулиан Ассанж и его супруга Стелла сообщили о рождении дочери
Фото © X/Julian Assange
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла сообщили о рождении дочери. Девочка стала третьим общим ребёнком пары.
Ассанж опубликовал в соцсети X фотографию с младенцем на руках, закрыв лицо дочери сердечком. Публикацию он сопроводил хештегом #sheshere — «она здесь».
«Так счастлива и очень устала... Она такая милая... и громкая! Спасибо за все сообщения!» — написала Стелла.
Имя девочки, дату и место её рождения супруги не раскрыли. О предстоящем пополнении они объявили в сентябре. Тогда Стелла поблагодарила людей, добивавшихся освобождения мужа, подчеркнув, что без них появление новой жизни было бы невозможно.
Супруги также воспитывают сыновей Габриэля и Макса, родившихся в 2017 и 2019 годах. Их отношения начались, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. В марте 2022 года пара поженилась в британской тюрьме Белмарш. Кроме того, у Ассанжа есть сын Дэниел, рождённый в 1989 году в первом браке.
Ранее Life.ru сообщал, что 26 июня 2024 года Ассанж вернулся в Австралию после освобождения. В рамках сделки с американским правосудием ему назначили 62 месяца заключения, зачтя время, проведённое в британской тюрьме во время разбирательства об экстрадиции.
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