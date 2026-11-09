Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла сообщили о рождении дочери. Девочка стала третьим общим ребёнком пары.

Ассанж опубликовал в соцсети X фотографию с младенцем на руках, закрыв лицо дочери сердечком. Публикацию он сопроводил хештегом #sheshere — «она здесь».

«Так счастлива и очень устала... Она такая милая... и громкая! Спасибо за все сообщения!» — написала Стелла.

Имя девочки, дату и место её рождения супруги не раскрыли. О предстоящем пополнении они объявили в сентябре. Тогда Стелла поблагодарила людей, добивавшихся освобождения мужа, подчеркнув, что без них появление новой жизни было бы невозможно.

Супруги также воспитывают сыновей Габриэля и Макса, родившихся в 2017 и 2019 годах. Их отношения начались, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. В марте 2022 года пара поженилась в британской тюрьме Белмарш. Кроме того, у Ассанжа есть сын Дэниел, рождённый в 1989 году в первом браке.

Ранее Life.ru сообщал, что 26 июня 2024 года Ассанж вернулся в Австралию после освобождения. В рамках сделки с американским правосудием ему назначили 62 месяца заключения, зачтя время, проведённое в британской тюрьме во время разбирательства об экстрадиции.