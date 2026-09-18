Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» усыновила второго ребёнка

Милли Бобби Браун, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Очень странные дела», усыновила второго ребёнка. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источники.

22-летняя актриса и её 24-летний супруг снова воспользовались процедурой усыновления. Представители супругов пока не подтвердили эту информацию.

7 сентября Браун опубликовала в социальных сетях видео с дочерью на руках. Её муж, судя по ролику, нёс второго ребёнка в слинге. Видео сняли со спины, поэтому лица членов семьи не видны. Вместе с супругами в кадре оказались две альпаки.

Милли Бобби Браун с супругом Джейком Бонджови, двумя детьми и альпаками. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milliebobbybrown

Милли Бобби Браун состоит в браке с Джейком Бонджови с 2024 года. Он является сыном рок-музыканта Джона Бон Джови. В 2025 году супруги усыновили девочку. Тогда она стала первым ребёнком для обоих.