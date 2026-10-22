Миллиардер Данготе купил 24,76% нефтепроводной компании Кении

Самый богатый человек Африки, нигерийский миллиардер Алико Данготе, приобрёл почти четверть акций кенийской нефтепроводной компании Kenya Pipeline Company (KPC) за 42,5 миллиарда шиллингов, или около 327 миллионов долларов. После сделки предприниматель стал вторым крупнейшим акционером компании, сообщает Business Daily.

О покупке Данготе объявил на инвестиционном форуме Financial Times Africa Summit в Лондоне. По его словам, речь идёт о приобретении 25% нефтепроводной сети, используемой для транспортировки нефтепродуктов. Новая доля может обеспечить бизнесмену места в совете директоров KPC и возможность влиять на стратегические решения компании.

Продавцами выступили кенийские государственные учреждения и пенсионные фонды, которые ранее приобрели бумаги KPC при выходе компании на биржу. Среди них — Национальный фонд социального обеспечения (NSSF), пенсионные программы госслужащих и сотрудников государственных предприятий. Всего новым владельцам перешли около 4,5 миллиарда акций.

В марте 2026 года Kenya Pipeline Company начала торговаться на Найробийской фондовой бирже. Перед этим правительство Кении выставило на продажу 65% акций предприятия в рамках масштабной приватизации государственных активов.

KPC управляет нефтепроводной инфраструктурой, обеспечивающей доставку топлива из порта Момбаса в центральные районы Кении и соседние государства Восточной Африки. Приобретение доли в компании позволит Данготе расширить присутствие не только в переработке нефти, но и в её транспортировке.

Сделка последовала за началом другого крупного проекта нигерийского миллиардера в Кении. В конце сентября он запустил строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 16 миллиардов долларов в районе порта Ламу. Предприятие должно перерабатывать до 700 тысяч баррелей нефти в сутки, а завершение строительства запланировано на 2030 год.