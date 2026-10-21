Выручка SpaceX может достичь $1 трлн уже в 2028 году, заявил Маск
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американский миллиардер Илон Маск допустил, что выручка его космической компании SpaceX может достичь 1 триллиона долларов уже в 2028 году. Предприниматель пересмотрел собственный прогноз, сократив срок достижения этой отметки сразу на два года, написал он в соцсети X.
«Как бы безумно это ни звучало, выручка SpaceX в $1 трлн в 2028 году больше не кажется невозможной», — заявил бизнесмен.
К публикации Маск прикрепил скриншот собственного сообщения от 14 июня 2026 года. Тогда он предполагал, что SpaceX сможет выйти на триллионную выручку лишь к 2030 году. Теперь предприниматель считает, что столь масштабного финансового результата можно добиться значительно раньше.
Оптимизм Маска совпал с публикацией квартальной отчётности SpaceX. По итогам июля — сентября компания получила $14,58 миллиарда выручки, что на 161% больше показателя годичной давности. Чистая прибыль составила $4,4 миллиарда.
Одним из главных двигателей роста стал бизнес в сфере искусственного интеллекта. Выручка этого направления приблизилась к $7,6 миллиарда, увеличившись почти в десять раз. Одновременно продолжает расширяться спутниковая сеть Starlink, число абонентов которой достигло 13,6 миллиона.
В июне 2026 года SpaceX провела крупнейшее первичное размещение акций, благодаря которому состояние Илона Маска впервые превысило триллион долларов. Однако позднее The Washington Post обратила внимание, что значительная часть состояния миллиардера существует лишь в виде акций и опционов, стоимость которых зависит от достижения компанией будущих целей.
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