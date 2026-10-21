Выручка SpaceX может достичь $1 трлн уже в 2028 году, заявил Маск

Американский миллиардер Илон Маск допустил, что выручка его космической компании SpaceX может достичь 1 триллиона долларов уже в 2028 году. Предприниматель пересмотрел собственный прогноз, сократив срок достижения этой отметки сразу на два года, написал он в соцсети X.

«Как бы безумно это ни звучало, выручка SpaceX в $1 трлн в 2028 году больше не кажется невозможной», — заявил бизнесмен.

К публикации Маск прикрепил скриншот собственного сообщения от 14 июня 2026 года. Тогда он предполагал, что SpaceX сможет выйти на триллионную выручку лишь к 2030 году. Теперь предприниматель считает, что столь масштабного финансового результата можно добиться значительно раньше.

Оптимизм Маска совпал с публикацией квартальной отчётности SpaceX. По итогам июля — сентября компания получила $14,58 миллиарда выручки, что на 161% больше показателя годичной давности. Чистая прибыль составила $4,4 миллиарда.

Одним из главных двигателей роста стал бизнес в сфере искусственного интеллекта. Выручка этого направления приблизилась к $7,6 миллиарда, увеличившись почти в десять раз. Одновременно продолжает расширяться спутниковая сеть Starlink, число абонентов которой достигло 13,6 миллиона.