Миллиардер Роман Товстик впервые вышел в свет после пластической операции
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
Бизнесмен Роман Товстик впервые после круговой блефаропластики появился на публичном мероприятии вместе с Полиной Дибровой. Об этом сообщает NEWS.ru.
Товстик вышел в свет после операции. Видео © NEWS.ru
Пара посетила гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта». Для вечера миллиардер выбрал светло-коричневый классический костюм с белой рубашкой. Диброва сделала ставку на более контрастный образ. Блогерша пришла в чёрном многослойном пиджаке и юбке, украшенной золотыми узорами.
Для Товстика этот выход стал первым после пластической операции на веках. На мероприятии он появился рядом с Дибровой, с которой вместе позировал перед камерами.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роман Товстик сделал пластическую операцию и на время пропал из блога Полины Дибровой. Предприниматель решился на блефаропластику (операция по коррекции формы век).
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