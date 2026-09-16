Миллиардер Роман Товстик впервые вышел в свет после пластической операции

Бизнесмен Роман Товстик впервые после круговой блефаропластики появился на публичном мероприятии вместе с Полиной Дибровой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Товстик вышел в свет после операции. Видео © NEWS.ru

Пара посетила гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта». Для вечера миллиардер выбрал светло-коричневый классический костюм с белой рубашкой. Диброва сделала ставку на более контрастный образ. Блогерша пришла в чёрном многослойном пиджаке и юбке, украшенной золотыми узорами.

Для Товстика этот выход стал первым после пластической операции на веках. На мероприятии он появился рядом с Дибровой, с которой вместе позировал перед камерами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Роман Товстик сделал пластическую операцию и на время пропал из блога Полины Дибровой. Предприниматель решился на блефаропластику (операция по коррекции формы век).