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Опубликовано 16 сентября, 08:08

Миллиардер Роман Товстик впервые вышел в свет после пластической операции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Бизнесмен Роман Товстик впервые после круговой блефаропластики появился на публичном мероприятии вместе с Полиной Дибровой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Товстик вышел в свет после операции. Видео © NEWS.ru

Пара посетила гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта». Для вечера миллиардер выбрал светло-коричневый классический костюм с белой рубашкой. Диброва сделала ставку на более контрастный образ. Блогерша пришла в чёрном многослойном пиджаке и юбке, украшенной золотыми узорами.

Для Товстика этот выход стал первым после пластической операции на веках. На мероприятии он появился рядом с Дибровой, с которой вместе позировал перед камерами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Роман Товстик сделал пластическую операцию и на время пропал из блога Полины Дибровой. Предприниматель решился на блефаропластику (операция по коррекции формы век).

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