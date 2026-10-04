Миллиардер Рубен уехал в Монако на фоне налоговых перемен в Британии

Миллиардер Дэвид Рубен летом переехал из Великобритании в Монако. Представитель 88-летнего бизнесмена подтвердил смену места жительства газете The Times.

Причины переезда представитель предпринимателя не раскрыл. Издание отмечает, что Монако известно выгодным налоговым режимом для состоятельных резидентов.

В мае The Sunday Times поставила Дэвида Рубена и его брата Саймона на второе место в рейтинге 350 самых богатых жителей Великобритании. Их совокупное состояние оценили в 28 млрд фунтов, или около $37 млрд. Братья заработали капитал прежде всего на недвижимости и венчурных инвестициях.

The Times обращает внимание, что в последние годы Великобританию покинули сразу несколько крупных предпринимателей и инвесторов. В апреле 2025 года правительство лейбористов отменило режим налогового нерезидентства non-dom. Он позволял при определённых условиях не платить британские налоги с доходов, полученных за рубежом.

На фоне изменений из страны уехали сталелитейный магнат Лакшми Миттал, египетский миллиардер и совладелец футбольного клуба Aston Villa Нассеф Савирис, заместитель председателя Goldman Sachs Ричард Гнодд и управляющий хедж-фондом Rokos Capital Management Крис Рокос. Издание также отмечает опасения состоятельных жителей по поводу возможного дальнейшего повышения налогов.

Ранее основатель Betfred Фред Дан пожаловался на растущую налоговую нагрузку в Великобритании. Семья предпринимателя возглавила налоговый рейтинг Sunday Times за 2026 год, заплатив около £400 млн, при этом состояние Фреда и Питера Данов оценили примерно в £3,61 млрд. Сам 83-летний миллиардер заявил, что уже слишком стар для переезда, однако не стал бы отговаривать своих детей от смены страны на юрисдикцию с более мягким налоговым режимом. Дан также предупредил, что дальнейший рост сборов может ускорить закрытие букмекерских пунктов: Betfred уже готовится ликвидировать 132 отделения и сократить около 600 сотрудников.