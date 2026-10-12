Миллиардеров на Рублёвке ждёт новый счёт: Налоги на дома и землю могут резко вырасти

В Московской области началась масштабная кадастровая переоценка недвижимости и земельных участков. Под неё попадут в том числе элитные объекты на Рублёвке — в Барвихе, Жуковке и на Николиной Горе, сообщает Mash Money.

По данным канала, сейчас специалисты пересматривают стоимость примерно 4,2 млн земельных участков. Предварительные результаты уже есть по земле, а следующим этапом станет оценка особняков, вилл и других дорогостоящих домов.

Главное изменение для владельцев элитной недвижимости связано с налоговыми ставками. Для участков стоимостью свыше 300 млн рублей ставка, по данным Mash Money, может вырасти с 0,3% до 1,5%. Для домов дороже 300 млн рублей ставка увеличится с 2% до 2,5%, а для административно-деловых центров — с 0,5% до 2%.

В качестве примера канал приводит особняк стоимостью 1 млрд рублей. Если раньше годовой налог на такой объект составлял около 20 млн рублей, после пересчёта он может вырасти до 25 млн. При этом физлиц от резкого скачка платежей должен частично защитить механизм ограничения роста налога — не более чем на 10% в год. Поэтому до полной суммы владельцы отдельных объектов могут дойти только через несколько лет.

По оценке Mash Money, в зависимости от стоимости и структуры владения переход может занять от трёх до 25 лет. Для юридических лиц ситуация будет жёстче. После перерасчёта в 2028–2029 годах им придётся платить налог в полном объёме сразу. Это особенно актуально для Рублёвки, где часть дорогих домов и участков оформлена на компании.

Ранее Life.ru сообщал, что с налогового периода 2025 года максимальная ставка налога на имущество для объектов кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей выросла с 2% до 2,5%. Размер платежа рассчитывается исходя из кадастровой стоимости недвижимости, поэтому её пересмотр напрямую влияет на итоговую сумму налога. Для дорогих объектов рост кадастровой оценки может привести к заметному увеличению ежегодных начислений.