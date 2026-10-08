Миллиарды остались дома: Куда ушли деньги, которые Германия записала в помощь Украине

Из заявленных Германией 100 миллиардов евро помощи Украине до Киева фактически дошли лишь 41,7 миллиарда, или около 40% от общей суммы. Такие данные представил Кильский институт мировой экономики, изучивший отчёт немецких властей за август.

Берлин включил в свои подсчёты не только уже оказанную поддержку, но и расходы на собственной территории. На эти цели пришлось 35,9 миллиарда евро. Ещё 22 миллиарда пока существуют лишь в виде обещаний, которые предстоит выполнить в будущем.

Значительная часть средств, оставшихся в ФРГ, пошла на пособия украинским беженцам. Деньги также выделяли местным властям на размещение приезжих и обустройство убежищ. Кроме того, в общую сумму вошли гарантии немецким компаниям, работающим на Украине.

Расхождения обнаружились и при подсчёте военной помощи. Правительство страны оценило её в 57,6 миллиарда евро. Однако исследователи определили совокупный объём уже предоставленной и обещанной поддержки в 56,3 миллиарда.

При этом 22 миллиарда из последней суммы относятся к будущим обязательствам. Эти расходы пока только запланированы и ещё не осуществлены. Таким образом, в отчётности Берлина учитываются не только реальные поставки, но и финансирование, которое ещё предстоит выделить.

Ранее Life.ru сообщал, что в мае и июне 2026 года европейские страны и структуры ЕС выделили Украине почти 11 миллиардов евро. Из них 4,3 миллиарда пришлись на военную помощь, а ещё 6,7 миллиарда — на финансовую и гуманитарную поддержку. Германия за этот период предоставила 700 миллионов евро на вооружения. При этом Евросоюз продолжил реализацию кредитной программы на 90 миллиардов, рассчитанной на 2026–2027 годы.