Миллион базовых станций: Мишустин рассказал об охвате всей России сетями 4G
Мишустин: Сети 4G охватывают практически все домохозяйства в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сети 4G сегодня охватывают практически все домохозяйства в России, а число базовых телекоммуникационных станций достигло 1 млн. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».
«Количество базовых станций увеличилось почти на девять процентов и достигло одного миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства», — сказал Мишустин.
Премьер выступил на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения», посвящённого развитию технологий и цифровой инфраструктуры в России.
Ранее Life.ru сообщал, что в России впервые запустили коммерческие сети 5G сразу в 16 городах. На первом этапе доступ к связи пятого поколения получили около 10 млн человек, а услуги начали предоставлять операторы «большой четвёрки». В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре компании, ещё в ряде городов технология заработала у отдельных операторов. Первоначально сеть доступна владельцам Android-смартфонов, тогда как работа на устройствах Apple зависит от решения производителя. Минцифры также планирует расширить покрытие ещё на 50 городов до конца 2026 года.
Больше новостей о технологиях, связи и цифровой инфраструктуре — в разделе «Технологии» на Life.ru.