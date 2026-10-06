Миллион базовых станций: Мишустин рассказал об охвате всей России сетями 4G

«Количество базовых станций увеличилось почти на девять процентов и достигло одного миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства», — сказал Мишустин.

Ранее Life.ru сообщал, что в России впервые запустили коммерческие сети 5G сразу в 16 городах. На первом этапе доступ к связи пятого поколения получили около 10 млн человек, а услуги начали предоставлять операторы «большой четвёрки». В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре компании, ещё в ряде городов технология заработала у отдельных операторов. Первоначально сеть доступна владельцам Android-смартфонов, тогда как работа на устройствах Apple зависит от решения производителя. Минцифры также планирует расширить покрытие ещё на 50 городов до конца 2026 года.