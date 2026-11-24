Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплаты по миллиону рублей на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока. Соответствующее поручение по итогам осенней поездки главы государства в регион опубликовал Кремль.

Правительству предстоит проработать этот вопрос совместно с властями дальневосточных регионов, в которых уже действует такая мера поддержки. Речь идёт о семьях, где родился третий или последующий ребёнок. Полученные средства можно направить на погашение ипотечных жилищных кредитов и займов. Доклад об исполнении поручения президент ждёт уже в феврале 2027 года.