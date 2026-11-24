Миллион на ипотеку до 2030 года: Путин поручил продлить поддержку семей Дальнего Востока
Путин поручил продлить миллионную выплату на ипотеку на Дальнем Востоке
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Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплаты по миллиону рублей на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока. Соответствующее поручение по итогам осенней поездки главы государства в регион опубликовал Кремль.
Правительству предстоит проработать этот вопрос совместно с властями дальневосточных регионов, в которых уже действует такая мера поддержки. Речь идёт о семьях, где родился третий или последующий ребёнок. Полученные средства можно направить на погашение ипотечных жилищных кредитов и займов. Доклад об исполнении поручения президент ждёт уже в феврале 2027 года.
Ранее Life.ru рассказывал об условиях получения повышенной выплаты на погашение ипотеки. В отдельных дальневосточных регионах к федеральным 450 тысячам рублей добавляют до 550 тысяч из регионального бюджета. Такая поддержка предусмотрена в восьми субъектах ДФО, включая Приморский, Хабаровский и Камчатский края. При этом сроки действия программы в разных регионах отличаются. В Магаданской области, например, выплата предусмотрена при рождении третьего или последующего ребёнка до конца 2030 года.