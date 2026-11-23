Более двух миллионов российских семей воспользовались программой «Семейная ипотека» с момента её запуска в 2018 году. Всего различные ипотечные меры государственной поддержки помогли свыше пяти миллионов семей, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на совещании в Совете Федерации.

«С 2018 года ипотечными мерами поддержки воспользовались более 5 млн семей, из них свыше 2 млн — семейной ипотекой. Выплату на погашение ипотеки (450 тыс. рублей) получили более миллиона многодетных семей. Более 118 тыс. смогли полностью погасить кредит», — рассказал Мутко.

По словам главы ДОМ.РФ, дополнительную помощь многодетным семьям предоставляют в 17 регионах страны. Там действует региональная выплата в размере 550 тысяч рублей, благодаря которой вместе с федеральной поддержкой можно получить до миллиона рублей на погашение жилищного кредита.

Мутко также отметил масштаб участия банков в программах господдержки. Более ста кредитных организаций предоставили в общей сложности 20 триллионов рублей в виде кредитов и выплат.