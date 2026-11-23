Ипотечный платёж перед декретом стоит рассчитывать на одну зарплату, посоветовала эксперт по недвижимости Татьяна Решетникова. По её словам, семье нужно понять, хватит ли денег, когда пособие по уходу за ребёнком закончится раньше, чем второй родитель выйдет на работу.

Допустим, до декрета семья получает 180 тысяч рублей в месяц на руки, из которых 40% зарабатывает будущая мать. Без её зарплаты останется 108 тысяч. На ипотеку нужно отводить не больше половины этой суммы — 54 тысяч рублей. Если остатка мало на продукты, коммунальные услуги и нужды ребёнка, платёж стоит уменьшить.

Пособие по уходу за ребёнком выплачивают до полутора лет. Для работающего родителя это 40% среднего заработка за два предыдущих календарных года с учётом лимита. В 2026 году максимум составляет 83 021,18 рубля в месяц. Пособие по беременности и родам перечисляют сразу за весь отпуск, поэтому прибавлять его к ежемесячному доходу не стоит.

Даже если банк одобрил кредит, а для выплат нужны обе зарплаты, можно поискать квартиру дешевле или отложить покупку. Перед декретом часть свободных денег лучше оставить на отдельном счёте, на случай непредвиденных расходов пригодится сумма в два-три ипотечных платежа. Если отпуск затянется, стоит отдельно посчитать, сколько будет не хватать семье каждый месяц после окончания выплат, пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».