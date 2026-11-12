Доступная рыночная ипотека в России станет возможной только при устойчиво низкой инфляции. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы. По её словам, массовые льготные программы помогали отдельным заёмщикам покупать квартиры по сниженным ставкам, но одновременно способствовали подорожанию недвижимости.

Глава регулятора отметила, что выгоду от господдержки во многом нивелировал рост цен на жильё. При этом россияне, не имевшие права на льготные кредиты, столкнулись с ещё большими трудностями при покупке квартиры. После отмены массовой льготной ипотеки ситуация начала меняться: темпы подорожания недвижимости замедлились почти вдвое.

«Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной», — подчеркнула Набиуллина. Она признала, что высокая стоимость жилья и кредитов по-прежнему заставляет многих россиян откладывать покупку недвижимости.

Несмотря на сложности, ипотечное кредитование в стране продолжается. По данным главы Центробанка, за последние 12 месяцев российские банки выдали жилищных кредитов на общую сумму 5,4 триллиона рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что Набиуллина призвала ограничить объёмы льготной ипотеки. Глава Центробанка предупредила, что чрезмерное расширение государственных программ может сделать обычные жилищные кредиты практически недоступными. По её мнению, поддержка должна предоставляться отдельным категориям заёмщиков, а общий объём льготного кредитования не должен увеличиваться.