Набиуллина призвала ограничить объёмы выдачи льготной ипотеки

Объёмы выдачи льготной ипотеки в России не должны расти, даже если программы рассчитаны на отдельные категории заёмщиков. Такую позицию обозначила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её оценке, расширение набора адресных программ может сделать рыночные жилищные кредиты недоступными. В качестве примера она описала ситуацию, когда льготы для IT-специалистов, молодых семей и жителей отдельных регионов в совокупности охватывают 90% ипотеки.

«Если мы хотим, чтобы ипотека была доступна для всех, были более умеренные ставки, то объёмы не должны расти», — сказала Набиуллина.

При этом глава ЦБ поддержала более адресный подход к ипотечной поддержке. Отвечая на вопрос об IT-ипотеке, она уточнила, что определение параметров программы полностью относится к полномочиям правительства.